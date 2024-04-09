Политолог Грибова разъяснила, почему Трамп пользуется большей поддержкой у американцев

Есть несколько теорий, почему кандидат в президенты США Дональд Трамп пользуется большей поддержкой перед выборами, сообщила РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Дарья Грибова.

Ранее The Wall Street Journal провел исследование, в соответствии с которым стало известно, что Дональд Трамп пользуется большей поддержкой, чем Джо Байден в шести из семи «swing» states или «колеблющихся» штатах. В Аризоне, Джорджии, Мичигане, Северной Каролине, Неваде и Пенсильвании президент Байден получил от 42 до 45% голосов, в то время как поддержка экс-президента Трампа составила от 47 до 49%. Единственным штатом, где оба кандидата получили одинаковый процент голосов (46%) стал Висконсин.

В период выборов карта Америки делится на «красные» и «синие» штаты, которые традиционно голосуют за одну и ту же партию. Однако есть семь субъектов, в которых складывается предвыборная конкуренция. Именно за ними, обычно, и кроется исход выборов.

«Рассмотрим несколько причин такого результата. Экономические кризисы эпохи „байденизма“ вызваны непоследовательной внутренней политикой аппарата президента. Помимо этого бюджеты, направляемые на военную поддержку Украины и Израиля, стали бить по кошельку простых граждан», — сказала Грибова.

Миграционный кризис, время от времени переходящий в фазу непосредственного конфликта, также является следствием провала команды Байдена во внутренней политике. Здесь наиболее благоприятным кандидатом выступает Трамп, который в свой президентский срок начал строительство стены на границе с Мексикой в целях предотвращения нелегальной миграции.

Помимо этого, команда Трампа, скорее всего, будет разыгрывать религиозную карту. Все больший процент мусульман отказывается от поддержки демпартии из-за оказания военной помощи Израилю.

«Даже левые мусульмане все чаще начинают возмущаться милитаристской внешней политикой Байдена. А факт того, что президент Байден решил отмечать „день трансгендера“ в Пасху, привел к потери сторонников и среди католического крыла. Так ли иначе, с каждым днем исход выборов президента США становится все очевиднее», — резюмировала политолог.