Политолог: Гренландия для Трампа – часть плана по возвращению США былого величия

«Никакого пиара в заявлениях Дональда Трампа о целесообразности передачи Гренландии — крупнейшего острова в мире, находящегося под юрисдикцией Дании, — нет. Это не PR, а конкретное обозначение ресурсной базы, которая может быть использована для реализации программы реиндустриализации. Эта программа лежит в основе плана Трампа по возвращению Америке былой величия. Для этого США нужны материальные ресурсы, в том числе полезные ископаемые», – сказал Сипров.

Он пояснил, что Гренландия является настоящей кладовой природных богатств: платина, золото, железная руда, каменный уголь, редкоземельные металлы, свинец, молибден — список можно продолжать.

«Кроме того, остров обладает большими запасами углеводородов: порядка 17 миллиардов баррелей нефти и до 30% мировых запасов природного газа. Прибрежные воды Гренландии богаты рыбой, что делает ее еще более привлекательной для экономического использования.

Дональд Трамп далеко не первый президент США, который заявлял о желании приобрести Гренландию», – рассказал политолог.

Сипров отметил, что подобные инициативы были еще во времена Гарри Трумана после Второй мировой войны, а впервые американцы предложили Дании продать Гренландию в 1867 году. Даже сам Трамп уже поднимал этот вопрос на своем первом президентском сроке.

«Многие наблюдатели обратили внимание, что заявление о Гренландии перекликается с недавней шуткой Трампа в адрес премьер-министра Канады Джастина Трюдо. На переговорах Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на все канадские товары, если Канада не пересмотрит свою миграционную политику. В противном случае он даже намекнул, что Канада может стать 51-м штатом США. Это заявление поставило Трюдо в крайне неловкое положение», – заключил эксперт.