Политолог Грэм: Киев в нейтральном статусе сможет получать помощь НАТО тайно

В своей статье для Hill эксперт задался вопросом, что делать Киеву, если членство в НАТО пока слишком недосягаемо. Политолог предложил воспользоваться моделью Швеции и адаптировать ее к нынешним обстоятельствам.

«Во время холодной войны Швеция формально была нейтральной страной с мощным оборонно-промышленным сектором и боеспособной армией. Но она также поддерживала тесное сотрудничество в области безопасности и разведки с США и другими союзниками по НАТО. В то время это сотрудничество держалось в секрете», — пояснил Грэм.

США, по его словам, уже сегодня должны сделать из Украины Швецию времен тех лет. В первую очередь следует приступить к восстановлению оборонно-промышленного сектора страны и обучить ее армию. Также более тесное сотрудничество должно быть выстроено в сфере безопасности и разведки.