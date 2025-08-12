Политолог Гасанов: ультиматум Трампа истек, но Уиткофф подсуетился

Диалог между США и Россией по поводу урегулирования украинского конфликта активизировался в середине прошлой недели, поскольку ультиматум американского президента Дональда Трампа к тому моменту практически истек, а в Вашингтоне поняли, что Россия не спасует, спецпосланник Стив Уиткофф подсуетился, считает политолог Камран Гасанов, передает «Царьград» .

«Белому дому было важно сохранить контакты, и, судя по всему, во время его визита в Москву произошло сближение позиций. Таким образом, США дали миру хлеба и зрелищ», — сказал политолог.

По его мнению, стремление США завершить конфликт вряд ли можно объяснить желанием скорее сконцентрироваться на Китае как на ключевом геополитическом противнике.

«В текущей фазе очень преждевременно говорить о том, что Трамп сейчас может переключиться на Китай, потому что ему нужно решать насущные проблемы. Прежде всего сложный конфликт на Украине и ряд других конфликтов, включая Палестину, куда тоже отвлекаются ресурсы. Есть конфликты и в Азии, которыми Трамп тоже увлечен и занимается. Еще вопрос, насколько после решения украинского конфликта США будут в состоянии сдерживать Китай. Конечно, эта приоритетная цель остается. Но какими средствами и силами она будет достигнута? Если нынешняя нестабильность в мире будет продолжаться, этот момент, когда США смогут, полностью забыв обо всем остальном мире, обо всех остальных конфликтах и проблемах, взяться за Китай, очень не скоро наступит», — заключил Гасанов.