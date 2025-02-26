Политолог Габдуллин: Украина не протянет долго без помощи США

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон прямо сейчас не предоставляет Киеву никакой помощи в сфере обороны. Если Белый дом окончательно заморозит поставки вооружений, то Украина окажется в незавидном положении и долго не протянет. Об этом сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Камил Габдуллин.

По его словам, европейские страны, несмотря на декларации о поддержке, не обладают достаточным военным и экономическим потенциалом для полного замещения американской помощи.

При этом в целом заявление Трампа свидетельствует о нарастающем кризисе в украинской политике стран коллективного Запада. По словам эксперта, кризис этот настолько серьезен, что ставит вопрос о существовании такого явления как коллективный Запад вообще.

Более того, внутри ЕС нет единства по вопросу дальнейшего финансирования Киева, что ставит под сомнение боеспособность украинских вооруженных сил в ближайшей перспективе.

«Показательный пример — Макрон (Эммануэль, президент Франции — ред.), который сначала выражал готовность возглавить европейское сопротивление диктаторской политике Трампа, а спустя пару дней позволил ему трогать себя за колено», — заявил Габдуллин.

При этом политолог утверждает, что на 100% словам Трампа верить не стоит: слишком высок риск оказаться обманутыми вновь, чего Россия, конечно же, не допустит.

Габдуллин отметил, что возможно, сейчас США никакой военной помощи Украине и не поставляет, но в дальнейшей перспективе никто не исключает факт того, что Штаты могут помогать Украине другими средствами, в том числе политтехнологиями.