Политолог Габдуллин объяснил ультиматум Трампа Ирану

Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив до 20:00 7 апреля по восточному времени. Политолог Камил Габдуллин объяснил, зачем американский лидер использует дедлайны и чем это грозит, сообщает «ФедералПресс» .

Трамп установил срок до 3:00 мск 8 апреля для открытия Ормузского пролива. По словам члена экспертного клуба «Дигория» Камила Габдуллина, постоянные переносы «красных линий» — сознательная тактика давления.

«На мой взгляд, Трамп использует классический для себя гибридный инструмент, который работает сразу в нескольких плоскостях. Первое. Постоянное передвижение «красных линий»: сначала был один срок, потом его продлили, потом снова назначили «окончательный» – это сознательная тактика выбивания почвы из-под ног оппонента. Трамп хочет заставить иранское руководство нервничать, совершать ошибки, показать миру, что только жесткая позиция США может принести результат», — отметил политолог.

Иран, по его словам, требует гарантий, что удары не повторятся, и ситуация превратилась в торг с высокими ставками.

«Угрозы «стереть Иран в пыль» и жесткие сроки – это мощный посыл его электорату: «я решаю проблемы, а не веду бесконечные переговоры», — добавил эксперт.

Он уточнил, что Белый дом может вновь отложить удар при появлении проекта сделки. Однако постоянные переносы сроков повышают риск срыва и эскалации. Пентагон отменил брифинг, а глава военного ведомства США пообещал «самый массированный удар». Конфликт может перерасти в полномасштабную войну с последствиями для мировой экономики.

