Политолог Фельдман оценил перспективы диалога России и США по Украине

Политолог: диалог между США и РФ может быть конструктивным, но уступок не будет

Профессор академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что диалог между Россией и США по урегулированию украинского кризиса может быть конструктивным, однако Москва не готова идти на уступки, сообщает RT .

Профессор академии труда и социальных отношений и кандидат политических наук Павел Фельдман отметил, что в переговорах между Москвой и Вашингтоном по украинскому вопросу наступает момент истины. По его словам, американский лидер Дональд Трамп требует от России немедленных шагов для прекращения огня, однако без устранения первопричин конфликта такие действия невозможны.

Эксперт подчеркнул, что в ходе трехчасового разговора спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным вряд ли прозвучали заявления, выходящие за рамки официальной позиции Москвы. Все требования, включая денацификацию и демилитаризацию Украины, остаются в силе.

«Диалог между Россией и США может быть прямым, конструктивным и полезным для обеих стран. Но это не означает, что Москва готова идти на уступки, препятствующие достижению целей СВО», — пояснил Фельдман.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва передала США сигналы по Украине и получила ответ от Дональда Трампа. По его словам, стороны провели полезный и конструктивный разговор. В Кремле добавили, что более подробный комментарий по встрече Путина с Уиткоффом будет дан после доклада спецпосланника Трампу.