Политолог Федоришин объяснил, когда возобновят евроинтеграцию Грузии

Приостановление процесса интеграции Грузии в Евросоюз вызвало серьезные обсуждения в политических элитах страны и в грузинском обществе. Среди сторонников западного пути преобладает мнение, что эта пауза негативно скажется на будущем государства, так создает возможность для распространения российского влияния. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Евгений Федоришин.

Противники евроинтеграции полагают, что Грузии необходимо оставаться независимой и выстраивать отношения с другими государствами на равных.

Намерения нынешних властей закавказской республики вызывают сомнения у лидеров Евросоюза из-за новых законов об иноагентах и о запрете пропаганды ЛГБТ*. Руководство ЕС воспринимает это как попытку ограничить демократию, свободу слова и самовыражения.

«Более того, некоторые грузинские политики публично позволяют себе делать антиевропейские заявления. Такая позиция автоматически расценивается как пророссийская, что не может не злить западных кукловодов», - обозначил эксперт.

В ЕС заявили, что евроинтеграция Грузии может быть возобновлена, если к власти придет «новое правительство». Президент страны Зурабишвили тут же переложила ответственность на действующий кабмин и правящую партию, призвав сограждан сделать «правильный выбор» осенью на выборах.

«Стоит отметить, что многие грузины не поддерживают вхождение страны в состав ЕС, так как понимают, что евроинтеграция помешает Грузии укрепить позиции на международной арене, а само государство деградирует экономически, политически и ценностно», - заключил политолог.

*международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.