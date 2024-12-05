Глава офиса украинского президента Андрей Ермак, прибывший в США на встречу с командой Дональда Трампа, воспринимается как более адекватный и менее токсичный представитель Киева, в отличие от Владимира Зеленского, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Ранее Reuters сообщал, что Ермак встретился в Вашингтоне с представителями Трампа. Встреча была организована в Вашингтоне, и её участниками стали будущий советник избранного главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц и специальный представитель по Украине, назначенный Трампом, Кит Келлог.

«Глава офиса украинского президента Андрей Ермак — „серый кардинал“ киевской хунты. Он не только обладает реальными полномочиями и политическим весом на Украине в отличие от Зеленского. При этом он не токсичен для республиканцев, и, вероятно, воспринимается и Трампом, и его окружением, как более легитимная фигура. Напомню, срок президентских полномочий Зеленского истек полгода назад», — отметил Сипров.

Скорее всего, Трамп и его команда проводят «смотрины» тех, с кем на Украине целесообразно иметь дело, а также вырабатывают детальную позицию для переговоров с Россией.

«Иначе, для чего во встрече с Ермаком участвовали будущие помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Украине Кит Келлог? Видимо Трамп понимает, что основные положения „плана Келлога“ не отвечают реалиям и не годятся даже в качестве исходной позиции для диалога с Москвой», — пояснил политолог.

Президент Владимир Путин недавно повторил, что главное условие прекращения огня российской стороной — это вывод ВСУ с территории Херсонской, Запорожской областей, ЛНР и ДНР. Скорее всего, «план Келлога» будет корректироваться, причем принятие российского требования неизбежно — обстановка на фронте складывается в пользу Москвы.

«Американцам же понадобится такой человек в Киеве, который сможет обеспечить гарантированный отвод ВСУ за пределы конституционных границ РФ. Зеленский на эту роль не подходит», — резюмировал Сипров.