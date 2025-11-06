сегодня в 18:11

Политолог Дудаков: новый мэр Нью-Йорка может вводить санкции против Израиля

Американист-политолог Малек Дудаков заявил, что избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани способен ввести санкции против Израиля на своем уровне, сообщает aif.ru .

«В Нью-Йорке состоялись очень драматичные мэрские выборы, на которых в целом вполне ожидаемо победил кандидат Зохран Мамдани. Он станет первым социалистом, первым мусульманином и первым индийцем на посту главы крупнейшего американского мегаполиса», — сказал эксперт.

По его словам, из-за своей религии новый глава города может использовать свое положение для борьбы с Израилем. Он будет запрещать работу с израильскими компаниями.

Новоизбранный мэр Нью-Йорка заявил о намерении выполнить ордер Международного уголовного суда, что подразумевает задержание израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в случае его визита в мегаполис.

Ранее политолог Малек Дудаков допустил возможность ввода американских войск в город по распоряжению президента Дональда Трампа вследствие разногласий с Мамдани.

Мамдани представляет Демократическую партию США и придерживается левых взглядов в рамках движения Democratic Socialists of America. До избрания на пост мэра он был депутатом законодательного собрания штата Нью-Йорк, представляя округ Куинс.

