Встреча делегаций России и Америки в Саудовской Аравии — это «мостик» к будущему большому переговорному процессу, который может начаться по итогам сегодняшнего дня, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Ирина Давидян.

Ранее в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. Встреча длилась 4,5 часа. Стороны обсуждали отношения двух стран и тему урегулирования конфликта на Украине.

«Касательно Украины, основной темой для переговоров, скорее всего, станет определение точной повестки дальнейшего диалога. Это такие важные вопросы, как гарантии невступления Украины в НАТО, территориальный вопрос, вопрос о построении безопасности в регионе, международно-правовой статус новых регионов РФ, вопрос о статусе русского языка и православной церкви на Украине», — сказала политолог.

По ее словам, также необходимо согласовать состав делегаций на грядущих мирных переговорах. Отсутствие президента Украины Владимира Зеленского и представителей Киева указывает на факт, что ключевые вопросы будут решены без вовлечения Украины.

Важным вопросом встречи стало текущее состояние российско-американских дипломатических отношений. Для того, чтобы успешно продолжать переговорный процесс, необходимо привести в стабильное состояние взаимодействие дипломатических ведомств в наших странах.

Эксперт отметила, что США уже готовы направить агреман для посла России. Это может стать началом потепления в двусторонних отношениях. Еще один вопрос, волнующий общественность, — это американские санкции против России. В общей сумме против РФ было введено около 30 тыс. санкций. Для снятия этих ограничений президенту США Дональду Трампу не нужно даже получать одобрение от Конгресса. Он может сделать это в одностороннем порядке, подписав соответствующий указ.

Евросоюз, который на данный момент находится в бешенстве из-за того, что Штаты вступили в прямые переговоры с Москвой без какого-либо посредничества европейских государств, может выступить против снятия санкций с РФ. Но даже если ЕС решится в обмен убрать пошлины на ввоз китайских товаров в Европу, это вряд ли повлияет на решение Трампа, заключила Давидян.