Политолог дала оценку вероятности окончания украинского конфликта на этой неделе

Если при администрации Джо Байдена урегулирование украинского конфликта в кратчайшие сроки было чем-то из области фантастики, с Дональдом Трампом и его опытными переговорщиками — Стивом Уиткоффом, Кеннетом Уолтцем и Марко Рубио — подписание соглашения уже на этой неделе кажется довольно туманным, но чисто гипотетически вероятным сценарием. Об этом РИАМО сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Алиса Казелько.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп убежден, что положить конец конфликту в Украине можно на этой неделе.

Во-первых, принимать окончательные решения за столом переговоров будут только Россия и США. Судьба Украины будет решаться без Зеленского и ЕС, что существенно упрощает задачу по нахождению компромисса между сторонами.

«Но здесь стоит подчеркнуть, что мы не пойдем на уступки в том случае, если Штаты потребуют пересмотра изначальных целей спецоперации. Это категорически противоречит нашим национальным интересам и заявлениям российских должностных лиц», - отметила Казелько.

Во-вторых, Трамп делает ставку на то, что Украина подпишет соглашение о редкоземельных металлах в обмен на предоставление ей гарантий безопасности со стороны США. Несмотря на унизительные условия соглашения в виде передачи США прав на 50% залежей, руководство Украины может пойти на такие меры. Элиты Украины рассматривают ресурсы страны не иначе как актив для сделок купли-продажи, а ее судьбу — как разменную монету. Если в ближайшее время руководство Украины подпишет такой документ, процесс дальнейших переговоров будет полностью возлагаться на РФ и США.

В-третьих, у администрации Трампа есть более важные приоритеты на внешнеполитической арене — сдерживание Китая по всем чувствительным для США вопросам, а также палестино-израильское урегулирование. Сценарий урегулирования, которого придерживается Трамп в последнем конфликте, похож на украинский: Трамп планирует обогатиться за счет Ближнего Востока, создав там «ближневосточную ривьеру».

«Но самым главным аспектом, при котором будет реально заключить соглашение, является согласование его позиций со стороны РФ. Как бы ни старалась команда Трампа, этот вопрос в первую очередь зависит от воли и желаний Кремля. Все остальное — уже догадки», - заключила эксперт.