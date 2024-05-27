Политолог дал оценку конфликту между Блинкеном и Белым домом из-за России
Фото - © Unsplash.com
Политолог Игорь Шатров считает, что Белому дому приходится с осторожностью принимать решения о нанесении Украиной ударов по России американским оружием.
Ранее эксперт Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис подчеркнул, что госсекретарь США Энтони Блинкен и президентская администрация бурно обсуждают возможный конфликт с РФ.
По мнению Шатрова, информацию об этом споре распространяют намеренно, чтобы посмотреть на общественную реакцию.
Эксперт убежден, что в случае принятия президентом США Джо Байденом решения о начале полноценного конфликта с РФ, у него уже не будет пути назад. Тогда американскому лидеру придется объяснять свой поступок в преддверии выборов.
«Если бы до выборов было больше времени, такие решения принимались бы более оперативно, а сейчас они подумают — семь раз отмерь, один отрежь», — резюмировал Шатров в эфире радио Sputnik.