Создание Евросоюзом специальной комиссии, которая будет осуществлять контроль за расходованием Украиной финансовой помощи, предоставляемой ей за счет замороженных российских активов, является показателем утраты «кредита доверия» текущим киевским режимом, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Ранее стало известно, что ЕС создал комиссию по борьбе с коррупцией и хищениями западной помощи Украине.

Причины создания комиссии многочисленны, однако основная из них — текущее удручающее состояние украинской экономики при том условии, что значительная часть нынешних средств Украины — это зарубежная помощь. Еще одной причиной служат неудовлетворительные показатели использования этих средств. Кроме того, создание комиссии может быть напрямую связано с последними выборами в Европарламент.

«Относительно возможности обнаружения комиссией фактов хищения, мошенничества и коррупции стоит сказать, что для этого имеются все основания, если вспомнить все ранние громкие эпизоды, связанные с коррупциогенными факторами киевского руководства. Комиссии предстоит тщательно проработать вопрос „пожеланий“ Украины, настаивающей на отмене целевого использования средств этого фонда в размере 50 млрд долларов», — сказал эксперт.

По его словам, если же говорить о высокой вероятности обнаружения фактов коррупции, то появляются два вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?».

«Вероятен сценарий переложения ответственности на отдельных лиц, которым инкриминируют большинство коррупционных эпизодов, чтобы основные действующие лица смогли избежать ответственности. Однако это гарантированно повлечет сокращение западного финансирования для Украины, тем более если учитывать, какая политическая турбулентность происходит в Европе после выборов в Европарламент», — обозначил Булавицкий.