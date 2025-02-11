Политолог Булавицкий: США только делают вид активной деятельности по Украине

Заявление президента США Дональда Трампа о достижении серьезного прогресса в урегулировании украинского конфликта может и усиливает надежды некоторых на скорейшее достижение мира, но на деле новых решений американская администрация не предлагает. Единственное изменение, о котором пока может идти речь, — это трансформация риторики Вашингтона, а также заинтересованность Штатов в конструктивном диалоге. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

По словам политолога, после прихода Трампа к власти бравурные заявления о завершении конфликта за 24 часа исчезли из СМИ и больше не были произнесены новоиспеченным президентом. Ведь, если отбросить популистскую риторику и желание «похайпиться» на мире, даже при благоприятном раскладе прийти к одному только мирному соглашению, которое устроит все стороны конфликта, вряд ли удастся даже за полгода.

«Трамп — прагматик и бизнесмен, его главный приоритет — оптимизировать расходы США. Это означает, что для урегулирования российско-украинского конфликта он может использовать следующие стратегии поведения: сократить или заморозить военную помощь Украине, что резко ослабит позиции Киева; принудить Киев к переговорам, используя экономическое давление и угрозу прекращения поддержки. Обе из них он уже пытается претворить в жизнь», — сказал эксперт.

Булавицкий отметил, что важно не забывать две вещи: во-первых, если Трамп захочет мирного соглашения, ему придется преодолевать сопротивление элит США, для которых конфронтация с Россией остается стратегически выгодной. Во-вторых, инициативу с заморозкой конфликта стоит отбросить сразу, так как Россия заинтересована в устойчивом мире, учитывающем ее интересы. Если Трамп действительно готов к конструктивному диалогу на равных, Москва открыта к предложениям.