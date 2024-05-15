Политолог Бобров: Запад пытается делать ставку на дальнейшую эскалацию украинского кризиса

Запад пытается делать ставку на дальнейшую эскалацию украинского кризиса. Именно в этом контексте стоит читать заявления Франции и Великобритании о возможной отправке войск НАТО на Украину. Об этом сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Константин Бобров.

«Вместе с тем агрессивность западного подхода продиктована рядом поражений ВСУ на линии фронта, пока российские войска продолжают наступление на ряде важных направлений и освобождают все новые населенные пункты. Напомню, что с начала года ВС РФ освободили 547 кв. км территорий в зоне СВО. В этой связи опасения Запада имеют веские основания: Киев еще не успел довести до конца мероприятия новой мобилизационной волны, западная помощь только начала поступать, а боевые соединения находятся на грани разгрома», — отметил Бобров.

Российско-белорусские военные учения с задействованием сил ядерного сдерживания выступают, на мой взгляд, зеркальным ответом, нацеленным на приведение в чувство горячих голов. Россия в случае угрозы для своей безопасности пойдет на решительные меры по защите своего суверенитета, пояснил политолог.

Бобров отметил, что в краткосрочной перспективе поддержка Киева со стороны Запада в финансовом и информационном отношениях усилится, однако военная поддержка будет носить ограниченный характер, включающий поставки уже определенного пакета вооружений и наемников.

«В долгосрочной перспективе действия отдельных европейских стран, безусловно, повышают риски втягивания НАТО в конфликт, но вряд ли приведут к смене его парадигмы, изначально рассчитанной на противостояние с Россией чужими руками», — заключил эксперт.