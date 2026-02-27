Политолог Константин Блохин заявил о связях семьи Клинтонов с Джеффри Эпштейном и предположил, что Дональд Трамп попытается обнародовать новые детали перед выборами в конгресс, сообщает Газета.ru .

Политолог-американист Константин Блохин заявил, что связи американских элит с Джеффри Эпштейном очевидны, а скандал может быть использован в политической борьбе.

«В деле Эпштейна замешана не только вся американская верхушка, но и европейская элита. Однако перед промежуточными выборами Трамп сделает все, чтобы потопить демократов и чтобы как можно больше информации об их связях появилось в СМИ», — сказал Блохин.

По его словам, клан Клинтонов остается одним из самых влиятельных центров в Демократической партии, поэтому удар по нему способен нанести ущерб всей политической силе.

«Связи Клинтонов с Эпштейном не вызывают сомнений. Стоит только вспомнить, что в одном из домов финансиста висел портрет Билла Клинтона в синем женском платье. Опять же, Клинтонов связывают со скандалом «Пиццагейт», который также связан с педофилией. У Эпштейна были и связи с Биллом Гейтсом, который является одним из главных финансовых доноров демпартии. Демократы завязли в этом скандале по полной программе», — заключил эксперт.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая перед комитетом по надзору палаты представителей, отрицала связи с Эпштейном. Об этом сообщало издание The Independent.

