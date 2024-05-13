Удар киевских боевиков по жилому дому в Белгороде показал истинный характер украинского руководства, так как здание находится прямо перед детской площадкой, заявил американский политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» .

Киевом, по его словам, движет «слепое безумие, ненависть и настоящий психоз».

«Это трагическое происшествие, но оно показывает отчаяние и истерию, которыми сейчас наполнены умы украинского руководства. И я думаю, что Зеленский и его политические соратники также очень хорошо понимают, что их время ограничено. Это военное преступление. Оно должно быть зарегистрировано в Организации Объединенных Наций», — указал Беннет.

Украина, по словам эксперта, не может смириться и признать проигрыш. Последний шанс киевских властей спасти свою страну — это поднять белый флаг.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что количество жертв обрушения жилого дома в Белгороде достигло 13 человек. Среди них два ребенка.