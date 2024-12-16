Политолог: Белоруссии нужны гарантии безопасности в ходе переговоров по Украине

Минску нужны гарантии того, что его соседи, включая Украину и Польшу, не будут дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране, заявил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

В ходе мирных переговоров по Украине Белоруссии важно получить определенные гарантии безопасности. Об этом ранее заявил заместитель министра иностранных дел республики Юрий Амбразевич.

«О каких гарантиях идет речь? Во-первых, предполагаю, что власти республики поддержат многие требования, которые есть у России относительно будущего Украины, в том числе по поводу невступления этой страны в НАТО. При этом Минску нужны гарантии, что соседние страны, входящие в этот военно-политический блок, не будут предпринимать действий по дестабилизации ситуации внутри страны», — подчеркнул Аджамян.

В первую очередь, это касается Польши. Белорусским властям важно, чтобы Варшава прекратила рьяно поддерживать белорусскую оппозицию, многие члены которой переехали в эту страну, отметил политолог.

Во-вторых, Белоруссия может потребовать уменьшения концентрации польских сил недалеко от своей границы и прекращения военных учений в регионах, которые граничат со страной. Вышеперечисленные требования могут касаться не только Польши, но и Литвы и Латвии и, конечно, самой Украины.

«Я предполагаю, что Белоруссия будет требовать отменить все санкции, введенные против нее Западом. Ограничительные меры против стран Союзного государства имеют общие корни — это признает как российская, так и белорусская сторона. В этом плане Минск делает расчет на то, что значительная часть санкций может быть снята с обоих стран только одновременно», — резюмировал эксперт.