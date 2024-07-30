Политолог Баранов рассказал об информационной атаке на Трампа в США

На кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа идет беспрецедентная информационная атака. Об этом РИАМО сообщил член экспертного клуба «Дигория», директор филиала российского общества «Знание» в Новосибирской области, заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ общественной палаты Новосибирской области Даниил Баранов.

Он напомнил, что с недавнего времени Google перестал подсказывать Дональда Трампа при поиске. Теперь, если вводить в поисковик Google «Дональд», то он предложит известного персонажа американского мультфильма — Дональда Дака.

«Можно ли это отнести к информационной атаке на Трампа? Безусловно», — отметил политолог.

В этом плане, по словам эксперта, особенно интересно наблюдать, как ловко корпорация меняет жертву. Например, на прошлой неделе они «похоронили» президента Джо Байдена.

«Раскол американского общества выражается не только в противодействии между конкретными гражданами и лидерами общественного мнения. Он состоит в противостоянии между корпорацией и человеком. Если корпорации человек неудобен, она его уберет, и не важно, что это за человек — рабочий, политик или крупный бизнесмен», — сказал Баранов.

В январе 2021 года Трамп уже находился в похожей ситуации, тогда ряд социальных сетей, подконтрольных американским бизнесменам, заблокировал его аккаунты в тот момент, когда Трамп начал кампанию по мобилизации несогласных с итогами голосования масс.

«Сегодня мы видим аналогичную ситуацию. Противники Трампа понимают, что сегодня за ним стоят люди, готовые бороться за идею и за смыслы. Опасаясь этого, оппоненты экс-президента будут предпринимать новые попытки ограничить его присутствие в информационном пространстве. Невольно встает вопрос, неужели это та самая американская демократия, выражающаяся в том, что можно просто взять и убрать человека из информационного поля?» — заключил эксперт.