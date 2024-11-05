Политолог Баранов оценил влияние на Россию итогов выборов в США

Говорить, кто будет лучше для России — Трамп или Харрис, безусловно, сложно, сообщил РИАМО член экспертного клуба «Дигория», директор филиала российского общества «Знание» в Новосибирской области, заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Общественной палаты Новосибирской области Даниил Баранов.

Подходят к концу выборы 47-го президента Соединенных Штатов Америки. С точки зрения социологии, опросы дают относительно равные показатели: в среднем Трампа выбирает 48% респондентов, а Харрис — 49%. Поэтому сделать хотя бы приблизительный прогноз по победе одного из кандидатов невозможно.

Борьба кандидатов разворачивается за 7, можно сказать, исторически «колеблющихся» штатов: Висконсин, Пенсильвания, Мичиган, Джорджия, Невада, Северная Каролина и Аризона. От небольшого перевеса голосов в пользу одной из сторон и будет зависеть финальный расклад сил.

«Выбирая между Байденом и Трампом, Владимир Путин как-то намекнул на то, что России было бы менее выгодно иметь дело с Трампом. Полагаю, что в ситуации выбора между Харрис и экс-президентом, ответ был бы аналогичен», - сказал эксперт.

Особой чертой американской политики является прямое влияние крупного бизнеса на лиц, принимающих решения.

«В этом аспекте, если бизнесу экономически выгодно будет поддерживать Украину и продолжать продавать оружие вне зависимости от того, какой выбор сделают американцы, поддержка Украины продолжится. Однако стоит заметить, что Трамп хотя бы готов к переговорам и решению ситуации, в отличие от Харрис», - отметил политолог.