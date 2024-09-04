Восток — стратегический вектор развития России, который позволяет в условиях геополитической напряженности выстраивать новую архитектуру международной безопасности. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория», заместитель декана по научно-исследовательской работе студентов исторического факультета ИГУ Марк Ананченков.

ВЭФ — площадка, которая отражает стратегический разворот российской политики на Восток. В 2024 году участие в форуме принимают представители из более чем 40 государств, что в очередной раз подтверждает готовность политических и экономических институтов из разных стран вести диалог и реализовывать совместные проекты с нашей страной.

«В условиях санкций Восточный экономический форум с 2015 года остается отличной возможностью для международного бизнеса поддерживать контакты с российскими коллегами, для Дальнего Востока ВЭФ — драйвер роста и развития региональной и макрорегиональной экономики. В приветственном послании Владимир Путин подчеркнул, что за годы работы форум внес значительный вклад в развитие конструктивных экономических связей нашей страны с другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал эксперт.

Как показывает практика, площадка стремительно развивается и привлекает внимание все большего числа партнеров из различных сфер. За последние пять лет на форуме было подписано порядка 1049 соглашений на общую сумму более 10 трлн рублей.

«Ожидается, что не только количество, но вместе с ним и качество договоренностей будет только расти», — отметил политолог.