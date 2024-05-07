Политолог Аджамян: Западу придется считаться с фактом инаугурации Путина

«Сегодня состоялась инаугурация президента Путина. Владимир Владимирович победил с рекордным для российских президентских выборов количеством голосов — более 87%», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что в ряде западных стран заранее заявили, что не отправят своих представителей на инаугурацию, что довольно неудивительно на фоне противостояния РФ и Запада. Более того, во время прошедших выборов гражданам РФ на Западе было сложнее реализовать свое активное избирательное право, чем на президентских выборах 2018 года.

«Приведу слова председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой: „Дипломатическая война привела к тому, что опять по инициативе Запада многие наши диппредставительства закрылись, дипломаты высланы, и, конечно, возможностей для открытия участков стало меньше“», — отметил политолог.

По словам Аджамяна, всего за рубежом для голосования на выборах президента РФ в этом году были открыты 295 избирательных участков в 144 государствах, тогда как в 2018 году был образован 401 избирательный участок в 145 странах.

«Несмотря на все это, выборы проведены, Владимир Путин вступил в должность президента РФ, и с этим фактом придется считаться лидерам иностранных государств, если они хотят вести с Россией конструктивный диалог. Собственно, в том же Госдепе США уже заявили, что признают Владимира Путина президентом России», — заключил эксперт.

Торжественная церемония инаугурации президента России состоялась 7 мая в Большом Кремлевском Дворце. Путин вступил в пятый президентский срок, который продлится 6 лет — до 2030 года.