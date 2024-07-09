Политолог Аджамян: устроенная Западом международная изоляция России провалилась

Визит в Россию для премьер-министра Индии Нарендра Моди стал первым после переизбрания, что говорит о высоком качестве российско-индийских отношений, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

«Напомню, что лидер Китая Си Цзиньпин поступил аналогично после подведения итогов выборов в КНР. Это свидетельство того, что кампания по „международной изоляции России“, которую пытался осуществить Запад, провалилась», — сказал политолог.

Межгосударственные отношения России и Индии имеют глубокие исторические корни. Например, в годы Холодной войны Советский союз и Индия плотно выстраивали взаимодействие по военному, экономическому и дипломатическому трекам. Россия в наследие от СССР получила, в том числе, дружественные отношения с Индией. Сегодня они, помимо прочего, развиваются в рамках БРИКС и ШОС.

«Замечу, что после введения Западом санкций в отношении нашей страны, произошел резкий рост товарооборота между Россией и Индией. По итогам 2023 года он увеличился в 1,8 раза и достиг 65 млрд долларов», — добавил эксперт.

Это говорит о том, что Индия стремится проводить независимую внешнюю политику, исходя из собственных национальных интересов. Тем самым она вносит свой вклад в становление многополярного мира.

«В то же время очевидно, что Индия, как страна, включенная в глобальную экономику, вынуждена учитывать возможные санкционные риски. Вот почему ей важно выработать с РФ эффективные торгово-экономические механизмы, которые будут способствовать беспрепятственному сотрудничеству двух стран», — отметил Аджамян.

Одним из таких механизмов можно назвать собственную систему быстрых переводов, которая должна стать альтернативой SWIFT.