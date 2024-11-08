Политолог Аджамян: подход Трампа к Украине будет более прагматичным

«Президент-республиканец во внешней политике будет исходить в первую очередь из национальных интересов США, и тут для него будет важным не потерять влияние на Украину. Думаю, его подход будет более прагматичным, например, в части выделения финансовой помощи. Если Трамп нацелится на сдерживание Китая и налаживание отношений с Россией, ему придется предложить определенный сценарий разрешения украинского кризиса, который устроит обе стороны и американских стейкхолдеров», – сказал Аджамян.

Он добавил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому важно демонстрировать хорошие отношения с Трампом для укрепления собственной власти и демонстрации того, что Украина не уйдет на периферию американских интересов после прихода Трампа в Белый Дом. Поэтому Зеленский не только оперативно поздравил политика с победой на выборах, но и заявил, что «вспоминает замечательную встречу с президентом Трампом» в сентябре.

«Такая отсылка Зеленскому нужна как показатель того, что он поддерживал контакты с Трампом еще до итогов президентской гонки и занимал нейтральную позицию между Трампом и (Камалой - ред.) Харрис. Вспоминается, как та самая сентябрьская встреча Зеленского с Трампом едва не сорвалась из-за того, что президент Украины решил посетить оружейный завод в Пенсильвании — один из так называемых колеблющихся штатов», – отметил политолог.

Аджамян напомнил, что во время поездки Зеленского сопровождали губернатор штата Джошуа Шапиро, который был в шорт-листе на выдвижение в вице-президенты от демократов, и другие представители Демпартии.

«Тогда спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что «Тур явно был предвыборным мероприятием, призванным помочь демократам и, безусловно, вмешательством в выборы» и даже потребовал уволить посла Украины в США Оксану Маркарову. Я думаю, Трамп и его приближенные это прекрасно помнят», – заключил эксперт.