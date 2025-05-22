Недавно основатель Telegram Павел Дуров заявил о том, что Франция и ЕС вмешались в выборы президента Румынии, чтобы не допустить победы оппозиции. Также он заявил о готовности приехать в Румынию для дачи показаний. Политический обозреватель Марк Бернардини прокомментировал ситуацию и проанализировал мотивы Дурова, сообщает Общественная Служба Новостей .

Эксперт напомнил, что в 2024 году Дурова задержали во Франции по сфабрикованным обвинениям (киберпреступность, отмывание денег), но позже отпустили, позволив уехать в ОАЭ. Бернардини предположил, что дело заключалась в сделке со следствием, так как Telegram начал блокировать российские СМИ в ЕС, хотя ранее Дуров покинул Россию, отказавшись сотрудничать с властями.

12 мая 2025 года Французские власти запретили Дурову лететь в США на встречу с Илоном Маском. В ответ он обвинил «западноевропейское правительство» в давлении, чтобы «заставить замолчать консерваторов» перед выборами в Румынии. Французский МИД опроверг обвинения, переадресовав их России без доказательств.

Позже Дуров уточнил, что директор DGSE Николя Лернер выступал координатором вмешательства, а посол Франции агитировал руководителей и бизнесменов за прозападного кандидата. Затем схема повторилась и в Молдавии, социалисты пригласили Дурова дать показания о фальсификациях в пользу Майи Санду в 2020 и 2024 годах, чтобы добиваться отмены итогов выборов.

«В итоге, заявления Дурова выглядят как месть, или предупреждение, мол, оставьте меня в покое, не то я много скелетов найду в вашем шкафу. Однако, как было сказано, и как подтвердил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, „То, что европейские страны — Франция, Великобритания, Германия — вмешиваются во внутренние дела других стран — это не новость“», — заключил Бернардини.