Политика по спирали: эксперт прокомментировала новые заявления Японии о Курилах

Заместитель председателя комитета ГД по международным делам Светлана Журова сказала, что тема Курил в российско-японских отношениях развивается по спирали: разговоры угасают на время, а затем появляются вновь, сообщает Общественное Телевидение России .

Таким образом депутат прокомментировала недавнее заявление премьер-министра Японии Сигэру Исиба о планах закрепить за страной Курильские острова.

«Все зависит от личности. Если человек к этому относится более принципиально, все, это становится на повестке. Или политическая ситуация в Японии складывается таковым образом, что эту тему можно поднять», — отметила Журова.

7 февраля в Японии отметили День северных территорий (острова Итуруп, Кунашир, Шикотар и гряда Хабомаи). В своем видеовыступлении из США Исиба назвал прискорбным невозможность России и Японии договориться по вопросу Южных Курил.