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Политик Филиппо призвал к миру на Украине после видео с работой военкомов

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что западные государства должны прекратить поддерживать власти Украины и призвать к стороны конфликта к миру, сообщает Газета.ru .

Так он прокомментировал размещенный в Сети видеоролик из Днепра, где два сотрудника Терцентра комплектования (по сути, военкомат) задерживают мужчину на улице города, при этом местные жители оказывают сопротивление.

«Украина: ужасающее видео уличного похищения во время насильственной мобилизации в Днепре», — подчеркнул Филиппо.

Он добавил, что решимость Запада продолжать конфликт, вооружая и финансируя Киев, приведет к истреблению людей в стране.