Politico: Украина может войти в Евросоюз частично

Специалисты Евросоюза готовят план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке в 2027 году, сообщает РИА Новости .

Об этом написала газета Politico, ссылаясь на информацию, полученную от 10 чиновников и дипломатов.

По данному документу Украина получит место за столом переговоров в ЕС до того, как проведет реформы, которые нужны для полного членства в союзе. При этом последнюю версию плана неофициально назвали «обратное расширение», так как он предполагает принятие стран на начальном этапе выполнения критериев для членства, а не на завершающем.

Сначала Киеву предоставят неофициальные указания, касающиеся юридических аспектов процесса вступления в организацию. Второй шаг подразумевает процедуру вступления в ЕС. Данная инициатива — послание странам, чье вступление в союз задерживается из-за военного конфликта или противодействия государств внутри блока.

Третий шаг готовящегося плана нацелен на преодоление вето Венгрии по теме вступления Украины в союз. Чиновники надеются, что премьер страны Виктор Орбан проиграет на выборах, а к власти придет его конкурент Петер Мадьяр. Четвертый пункт говорит о возможном влиянии президента США Дональда Трампа на Виктора Орбана, чтобы преодолеть вето Венгрии.

В пятом пункте документа рассматривается возможность лишения Венгрии права голоса через задействования статьи 7 Договора о ЕС, которая является самой серьезной политической санкцией и применяется, если государство подозревают в том, что оно может нарушить основные ценности союза.

