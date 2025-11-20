Politico: Уиткофф начал работу над новым планом США по Украине еще в октябре

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф начал работать над новым планом Соединенных Штатов по урегулированию украинского конфликта в конце октября после встречи со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

По словам источников, украинские и европейские чиновники были сильно удивлены, когда узнали о существовании этого плана, в том числе потому, что думали, что мнение Трампа о президенте России изменилось.

Согласно публикации Axios, ссылающейся на американские и российские источники, 28-пунктный документ структурно разделен на четыре ключевых блока: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

Переговоры ведут специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который посещал Вашингтон в октябре.

