Politico: Уиткофф начал работу над новым планом США по Украине еще в октябре
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф начал работать над новым планом Соединенных Штатов по урегулированию украинского конфликта в конце октября после встречи со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Politico.
По словам источников, украинские и европейские чиновники были сильно удивлены, когда узнали о существовании этого плана, в том числе потому, что думали, что мнение Трампа о президенте России изменилось.
Согласно публикации Axios, ссылающейся на американские и российские источники, 28-пунктный документ структурно разделен на четыре ключевых блока: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.
Переговоры ведут специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который посещал Вашингтон в октябре.
