Politico: Трампа больше интересует перезагрузка отношений с РФ, чем Украина

Американский лидер Дональд Трамп не хочет оказывать давление на РФ для урегулирования конфликта на Украине, так как больше всего заинтересован в перезагрузке отношений с Россией, сообщает ТАСС .

Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на анонимного еврочиновника.

«Если ему (Трампу — ред.) нужно закончить войну, чтобы иметь возможность заключать сделки, то он, вероятно, прикидывает цену возможного отравления отношений между ними», — отметил чиновник.

По мнению издания, Трамп сейчас воздерживается от поддержки подготовленного в сенате Конгресса законопроекта о вторичных санкциях в отношении РФ из-за опасений, что это решение поставит крест на любой попытке перезагрузить связи с Москвой.

19 мая состоялся третий в 2025 году телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры стран обсудили двусторонние отношения и конфликт на Украине.