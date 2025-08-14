Politico: Трамп хочет предоставить Украине гарантии безопасности вне НАТО

Американский президент Дональд Трамп сказал, что готов обеспечить гарантии безопасности для Украины, но только вне рамок работы НАТО, сообщает ТАСС .

Как пишет Politico со ссылкой на источники, это заявление Трамп сделал в ходе беседы с европейскими лидерами, которая прошла 13 августа.

Так, по его словам, Штаты могут сыграть определенную роль в предоставлении Украине «средств сдерживания», если будет достигнута договоренность о прекращении огня с РФ. Какие именно Вашингтон готов дать гарантии безопасности, глава Белого дома не уточнил.

Президент США подчеркнул, что разговор, касающийся территориальных вопросов, проведут только вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он планируется на встрече, которая последует за саммитом РФ — США на Аляске.