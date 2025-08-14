Politico: Трамп хочет предоставить Украине гарантии безопасности вне НАТО
Американский президент Дональд Трамп сказал, что готов обеспечить гарантии безопасности для Украины, но только вне рамок работы НАТО, сообщает ТАСС.
Как пишет Politico со ссылкой на источники, это заявление Трамп сделал в ходе беседы с европейскими лидерами, которая прошла 13 августа.
Так, по его словам, Штаты могут сыграть определенную роль в предоставлении Украине «средств сдерживания», если будет достигнута договоренность о прекращении огня с РФ. Какие именно Вашингтон готов дать гарантии безопасности, глава Белого дома не уточнил.
Президент США подчеркнул, что разговор, касающийся территориальных вопросов, проведут только вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он планируется на встрече, которая последует за саммитом РФ — США на Аляске.