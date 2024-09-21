Politico: США могут передать Украине ракеты для F-16

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Вашингтон включил в новый пакет помощи Киеву ракеты для F-16

США предусмотрят передачу Украине ракеты средней дальности для истребителей F-16 в новом пакете помощи, пишет RT .

«США рассматривают возможность отправки Украине ракет средней дальности для F-16», — указано в публикации газеты Politico.

Журналисты уточняют, что стоимость военной помощи оценивается в 375 млн долларов.

Ранее стало известно о возможном тайном соглашении США и Великобритании о передаче Украине дальнобойных ракет Storm Shadow/SCAL.