Politico: США хотят назначить американца советником сил Палестины

Американская администрации планирует отправить чиновника из США в качестве главного гражданского советника сил Палестины после окончания конфликта Израиля с ХАМАС, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

Отмечается, что этот человек будет постоянно находиться в регионе и работать в тесном контакте с командующим силами страны. Им уже будет представитель или палестины, или другой арабской страны.

В США пока обсуждают официальные полномочия, которыми советник будет обладать. Вашингтон таким образом, пишут авторы издания, хочет сыграть «заметную роль» в выводе сектора Газа из хаоса. При этом чиновник не будет находиться в самом анклаве.

Авторы статьи отмечают, что Соединенные Штаты таким образом хотят остаться в центре событий надолго после завершения конфликта.