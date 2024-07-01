Politico: родственники Байдена обвинили его помощников в провальных дебатах

Семья американского президента Джо Байдена обвинила помощников президента в провале хозяина Белого дома на теледебатах с экс-лидером Дональдом Трампом, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

Родственники главы государства, по словам знакомых с ситуацией источников, призвали уволить или понизить в должности членов команды Байдена. В частности, речь идет о бывшем руководителе аппарата сотрудников Белого дома Роне Клайне и личном адвокате президента Бобе Бауэре. Однако президент, по мнению источников, вряд ли последует этим советам.

В особенности на продолжении избирательной кампании Байдена настаивают его супруга Джилл и сын Хантер.

СМИ равнее начали писать о панике среди демократов в Конгрессе после выступления президента на дебатах с Трампом. При этом некоторые из них якобы даже стремятся найти нового претендента на пост кандидата на выборах, которые намечены на 5 ноября.