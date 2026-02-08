сегодня в 10:18

Politico: работающий в тени Бейкер сыграл ключевую роль в переговорах по Украине

Непубличный работник Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Энди Бейкер играет важную роль в формировании политики администрации США. Это касается, в том числе украинского кризиса, сообщает RT со ссылкой на материал Politico.

Бейкер свободно разговаривает на русском языке. Также он принимает участие в важных процессах во внешней политике США.

Экс-заместитель советника по нацбезопасности Алекс Вонг подчеркнул его значение в урегулировании украинского конфликта. Бейкер был главным советником и исполнителем.

Он запускал изначальные контуры урегулирования украинского кризиса. Среди них — сделка по минералам.

Источники Politico называют Бейкера «очень умным» специалистом. Он знает русский, болгарский и персидский языки.

