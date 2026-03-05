Politico: операция США против Ирана продлится до сентября

Politico: война в Иране может продлиться до сентября

Операция США против Ирана может затянуться как минимум на 100 дней и продлиться до сентября, сообщает «Царьград» со ссылкой на Politico.

По данным издания, Центральное командование США запросило у Пентагона дополнительный персонал военной разведки для поддержки операций против Ирана. Речь идет о направлении офицеров в штаб в Тампе (штат Флорида), который координирует действия США на Ближнем Востоке.

Как отмечает Politico, это первый известный запрос администрации на расширение разведывательного состава в рамках конфликта. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что операция может занять около четырех недель, однако новые данные указывают на более длительные сроки.

«Команда Трампа не полностью предвидела масштабные последствия войны, которую она начала вместе с Израилем», — пишет издание.

Первые удары по Ирану были нанесены 28 февраля рано утром. Отмечается, что время атаки совпало с закрытием фондовых рынков, а завершение активной фазы, по оценкам экспертов, рассчитывалось до начала торгов в понедельник.

