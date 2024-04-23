Politico: новый пакет помощи Украине будет больше обычного

Новый пакет американской помощи Украине окажется больше обычного и будет включать бронетехнику и средства ПВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

«По словам двух американских чиновников, администрация Байдена готовит более крупный, чем обычно, пакет военной помощи Украине, который будет включать бронетехнику в дополнение к крайне необходимой артиллерии и средствам противовоздушной обороны», — сказано в сообщении.

Источник газеты добавил, что Киев может получить боевые машины Bradley, а также более старые модели Humvees и БТР M113 вместе со средствами противовоздушной обороны.

Ранее хозяин Белого дома Джо Байден обсудил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен помощь Украине. Нижняя палата конгресса одобрила выделение 61 млрд долларов на поддержку Киева.