Politico: на Западе отметили, что Трамп необратимо изменил миропорядок
Американский лидер Дональд Трамп за полгода пребывания на посту президента Штатов необратимо повлиял на миропорядок, сообщает «Регнум».
Как написала газета Politico со ссылкой на экспертов, это признают западные элиты в сфере нацбезопасности. Они считают, что Трамп ударил по многим аспектам послевоенного порядка в торговле и в долгосрочном сотрудничестве.
Так, экс-госсекретарь Штатов Кондолиза Райс уверена, что Вашингтон, скорее всего, не сможет возвратиться к работающим ранее моделям взаимодействия.
При этом эксперты отмечают, что во время первого президентского срока Трампа специалисты в области нацбезопасности могли влиять на проводимую им политику, решения можно было отменить после его ухода с поста главы государства. Сегодня экспертам трудно определить стратегию президента и хотя бы частично повлиять на его политику.