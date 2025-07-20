Politico: на Западе отметили, что Трамп необратимо изменил миропорядок

Как написала газета Politico со ссылкой на экспертов, это признают западные элиты в сфере нацбезопасности. Они считают, что Трамп ударил по многим аспектам послевоенного порядка в торговле и в долгосрочном сотрудничестве.

Так, экс-госсекретарь Штатов Кондолиза Райс уверена, что Вашингтон, скорее всего, не сможет возвратиться к работающим ранее моделям взаимодействия.

При этом эксперты отмечают, что во время первого президентского срока Трампа специалисты в области нацбезопасности могли влиять на проводимую им политику, решения можно было отменить после его ухода с поста главы государства. Сегодня экспертам трудно определить стратегию президента и хотя бы частично повлиять на его политику.