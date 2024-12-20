В Евросовете назвали ошибкой публикацию на официальном сайте, в которой говорится о том, что «Украина должна победить в этой войне». Руководители ЕС стараются избегать подобных формулировок и в основном делают акцент на том, чтобы не допустить триумфа России, сообщает «Царьград» со ссылкой на Politico.

В недавнем материале газеты отмечалось, что в Евросовете признали ошибочным заявление на своем сайте о победе Украины. По информации издания, лидеры Европейского союза стараются избегать подобных категоричных формулировок.

«В заявлении Евросовета по ситуации на Украине от 19 декабря говорится о необходимости предотвратить потенциальную победу России: „Россия не должна одержать верх“», — отмечается в сообщении.

Это высказывание существенно отличается от позиции главы евродипломатии Кайи Каллас, которая активно поддерживает победу Украины. Однако, как указывает Politico, руководители ЕС, по всей видимости, пока не готовы делать такие решительные заявления.

Тем не менее в заявлении на сайте Евросовета, касающемся 15-го пакета санкций против РФ, содержится формулировка, которая гласит: «Украина должна выиграть эту войну». Один из представителей Евросовета признал данное выражение некорректным и ошибочным, а также заверил, что оно будет исправлено.