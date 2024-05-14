Politico: Блинкен собирается на неделе посетить Киев

Американский госсекретарь Энтони Блинкен собирается прибыть с визитом в Киев уже на текущей неделе, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

Информированные источники издания не уточнили конкретные даты, однако известно, что службы безопасности перекроют ряд дорог в столице Украины во вторник и среду.

Госдеп пока не делал официальных заявлений о визите секретаря.

Ранее был опубликован недельный график мероприятий Блинкена, который был пуст до пятницы. Перед выходными у него запланирована встреча в Вашингтоне с коллегой из Аргентины.