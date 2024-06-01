Politico: Байден дал Киеву оружие и пересек собственные красные линии

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Байден разрешением бить американским оружием по России втянул США в конфликт

Президент США Джо Байден разрешением Киеву бить американским оружием по приграничным российским территориям втянул США в конфликт, пишет ТАСС со ссылкой на издание Politico.

Байден «медленно и постепенно пересек все красные линии, прочерченные им же, в отношении участия Америки» в украинском конфликте, пишет издание.

Автор материала считает, что глава американской администрации может зайти и еще дальше под давлением своего окружения.

Ранее сообщалось, что Байден снял ограничение Украине на атаки по российским объектам на харьковском направлении.