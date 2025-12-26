Политическое бешенство: экс-депутат Рады о рождественской речи Зеленского

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о его «политическом бешенстве» и неадекватности, сообщает Газета.ru .

Олейник прокомментировал рождественское обращение Зеленского. По его словам, речь украинского лидера выглядела странной и «бесноватой».

«Эта речь показывает, что Зеленский болен особой формой политического бешенства, которая не лечится. Обычно говорят, что в словах человека отображается его внутренний мир, получается у украинского лидера на душе творится совершеннейший ад», — заключил Олейник.

Олейник также отметил, что после коррупционного скандала Зеленский стал «дерганным и несдержанным», из-за чего его заявления становятся все более странными. В Кремле также усомнились в способности Зеленского принимать адекватные решения после его рождественской речи.

«В Кремле видели странное обращение Зеленского. Некультурно, озлобленно, он похож на малоадекватного человека», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.