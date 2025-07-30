Политический шантаж Трампа: Россия готова к диалогу на равных условиях

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал ТАСС заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин против России.

По мнению парламентария, подобные действия являются проявлением политического шантажа.

Водолацкий отметил, что таким образом Трамп стремится предстать перед мировым сообществом в роли миротворца, однако используемые методы далеко не соответствуют ожиданиям международного сообщества. Депутат указал на аналогичную тактику давления, применявшуюся Трампом ранее в отношении стран Европейского союза и Украины.

Российский законодатель особо подчеркнул готовность Москвы вести конструктивный диалог, но исключительно на тех условиях, которые обеспечат защиту национальных интересов и безопасности государства. Согласно словам Водолацкого, любые попытки оказать давление путем введения санкций и угроз экономического характера расцениваются как неприемлемые формы взаимодействия между странами.

Депутат также акцентировал внимание на характере самого американского лидера, охарактеризовав его как «бизнесмена, но не политика». Он добавил, что импульсивность Трампа мешает ему достигать долгосрочных целей и ограничивает возможности достижения стабильных международных соглашений.