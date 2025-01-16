Политические призы: кинокритик связал успех Юрия Борисова с победой Трампа

Киновед и кинокритик Александр Шпагин заявил, что награды актера Юрия Борисова, сыгравшего «русского бандита» в голливудском фильме «Анора», связаны с победой Трампа на выборах и потеплением отношений между РФ и США, сообщает Общественное Телевидение России .

«Все эти призы всегда были в одной степени политическими. Был дан карт-бланш на Россию, потому что запахло в воздухе Трампом. И, соответственно, решили ей бросить кость в виде Борисова», — сказал Шпагин.

По его словам, если после прихода республиканца к власти, маятник отношений опять качнется в другую сторону, славы за границей Борисову не видать.

Ранее Юрий Борисов получил премию «Лучшая мужская роль второго плана» ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, но был вынужден разделить ее с Кираном Калкиным. Затем его номинировали на «Золотой глобус».