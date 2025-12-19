«Полезный опыт»: Путин прокомментировал свое заявление о поездках по Москве

Путин заявил, что иногда ездит по Москве без сопровождения ДПС

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что иногда ездит по Москве самостоятельно, без всякого сопровождения ДПС. Он назвал эти поездки полезным опытом.

Он уточнил, что такие поездки происходят редко. В этом случае глава государства садиться за руль и передвигается по мегаполису инкогнито.

«Это небесполезные поездки. Интересно даже из окна автомобиля посмотреть не только на трассу, по которой я езжу, но и на то, что происходит вокруг», — сказал Путин.

Также глава государства рассказал, как получает достоверную информацию о происходящих событиях. Он высоко оценил такие мероприятия, как прямая линия.

«Что касается получения достоверной информации, наверное, самый лучший социологический срез дают мероприятия подобного рода. 2,5 млн человек обратились на прямую линию», — уточнил президент.

Он добавил, что эти обращения связаны с насущными проблемами людей. Они в том числе будут обрабатываться искусственным интеллектом. Над этими вопросами работа будет вестись целый год.

«Второе — специальные службы, правоохранительные органы направляют различную информацию. Я стараюсь ее использовать не в обобщенном виде, в подлинниках. Встречи с людьми, с ребятами с фронта, прямое — очень важно», — уточнил президент.

