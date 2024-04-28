Полевой склад и две гаубицы потеряли ВСУ под Донецком

Подразделения «Южной» группировки ВС РФ ликвидировали две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», полевой склад боеприпасов и две 122-мм гаубицы Д-30 противника, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Российские бойцы улучшили положение по переднему краю фронта. Также они нанесли огневое поражение военным и технике 93-й механизированной и 80-й десантно-штурмбригад украинской армии. Которые находились около населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка ДНР.

Кроме того, ВС РФ отразили четыре контратаки штурмгрупп 92-й штурмбригады ВСУ. Противник пытался атаковать в районе населенного пункта Часов Яр ДНР.

Потери украинской армии на данном направлении спецоперации составили до 360 бойцов, две боевые бронемашины и 17 автомобилей. Еще были поражены два 152-мм орудия Д-20 и 100-мм противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».