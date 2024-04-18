Полеты украинцев на F-16 нарекли «билетом в один конец»

Военэксперт Литовкин: F-16 прибыли в Румынию, но украинцы на них не летали

Военный обозреватель и отставной полковник Виктор Литовкин прокомментировал прибытие новых истребителей F-16 в Румынию, где их намерены использовать для обучения украинских пилотов. Офицер в отставке отметил, что на Западе уже больше года говорят о «боевых соколах» для украинцев в Румынии, однако сами украинские летчики еще даже не летали на таких самолетах, сообщает RT .

Литовкин подчеркнул, что тема поставок F-16 в Румынию для тренировок пилотов ВВС Украины продолжает оставаться не более, чем информационным шумом. По словам эксперта, даже если истребители американского производства и садятся на румынские аэродромы, ни один из украинских пилотов на этих самолетах пока не летал.

«Даже когда инструктаж завершится, для пилотов, которым придется подниматься в небо Украины, это будет билет в один конец», — убежден Литовкин.

Отставной полковник обратил внимание, что украинские ВВС начнут получать именно старые самолеты F-16, которые собирали еще в конце 1970-х годов.

По его словам, такие истребители Дания, Бельгия и Нидерланды готовили под списание из своих армий, чтобы заменить их более свежими F-35.

Литовкин добавил, что «сбить такой F-16 не составляет никакого труда», поскольку даже его модернизированная модель уступает российским Су-30 и Су-35.