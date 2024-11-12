«Покричат и успокоятся»: политолог дал комментарии по поводу протестов в Абхазии

С вечера 11 ноября в Абхазии продолжаются беспорядки. После задержания пяти оппозиционеров местные жители вышли на площади Сухума, блокируя ключевые дороги и отказываясь разойтись. Политолог Евгений Михайлов рассказал, что происходит в стране, с чем связаны протесты, и кто их организовал, сообщает Общественное Телевидение России .

В 2008 году Россия официально признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Грузия же продолжает не признавать эту независимость. В последнее время грузинские власти предпринимают усилия для мирного «объединения страны», предлагая республикам статус автономий с расширенными правами или создание конфедерации. Политики и граждане Абхазии изначально ставили перед собой задачу добиться независимости, ожидая при этом полной поддержки от России, отметил политолог.

Однако они обманывали российских бизнесменов, используя инвестиции из России для личного обогащения и коррупционных схем. Ранее была достигнута предварительная договоренность о введении российских законов на территории Абхазии, но в результате они так и не начали действовать, и множество преступников нашли укрытие на этой территории, добавил эксперт.

Граждане России не имеют возможности приобретать земельные участки в Абхазии, тогда как местные жители могут без ограничений покупать землю в России. В результате российские бизнесмены часто становились жертвами мошенничества при создании совместных предприятий в этом регионе.

По словам Михайлова, нередко у них отбирали как имущество, так и денежные средства, вложенные в бизнес через абхазских партнеров. России это стало не по нраву. Совсем недавно страна начала выдвигать свои условия. Россия предоставляет финансирование и развивает инвестиции в Абхазию. Было подготовлена ратификация инвестиционного соглашения, которая предполагает значительные вложения в эту республику, пояснил политолог.

Однако в самой Абхазии действуют различные оппозиционные некоммерческие организации, часть из которых получает финансирование из стран, недружественных России. Кроме того, Турция продолжает оказывать значительное влияние в республике, добавил Михайлов.

Скорее всего, страны, поддерживающие местные оппозиционные НКО, стремятся создать напряженность в Абхазии. Их цель — подорвать отношения региона с Россией и внести, как отметил Михайлов, хаос в эти связи.

«Внести бардак как в эти отношения, так и в принципе на побережье Черного моря и на Кавказ. Я думаю, что Россия предпримет максимум усилий для того, чтобы ситуация успокоилась. Все-таки Абхазия — это не Грузия, там 500 тысяч населения, и достаточно разрозненного. Я думаю, что покричат и успокоятся», — предположил политолог.

Абхазия не сможет выжить без поддержки России, считает эксперт. Единственный сценарий, который может осуществиться без нее, — это конфедерация с Грузией и Осетией. Однако и этот вариант возможен только при непосредственном участии нашей страны, заключил Михайлов.