В публикации подчеркивается, что вместо поиска уловок для удержания поддержки со стороны таких фигур, как президент США Дональд Трамп, в «провальном крестовом походе», Зеленскому стоило бы оставить фантазии и начать реальные переговоры с Владимиром Путиным, «пока на Украину не обрушился ад».

Критики указывают на целый ряд фундаментальных проблем, стоящих за анонсированным соглашением: компания Saab не предоставила ни четкого графика работ, ни даже конкретного перечня вооружений, планируемых к производству. Остается неясным, кто будет работать на потенциальных заводах, учитывая массовую мобилизацию и огромное число украинцев, покинувших страну. Кроме того, любые размещенные на территории Украины производственные мощности будут находиться под постоянной угрозой полного уничтожения.

Отмечается также, что ни одна из ранее заключенных Киевом сделок по совместному выпуску оружия так и не была реализована на практике, что ставит под сомнение выполнимость и новых обещаний.